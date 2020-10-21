В Хмельницком напали на журналиста, который открыто критиковал мэра Симчишина

В Хмельницком избили журналиста, который делал расследование относительно действующего мэра города Александра Симчишина. На днях на него напал неизвестный и жестоко избил, нанося удары по голове и телу.

Об этом рассказали корреспонденты программы "Надзвичайні новини" на ICTV. По словам самого потерпевшего, все дело в том, что он решился открыто критиковать Симчишина, а его материалы разоблачают коррупционную систему, которая работает очень слаженно. Конечно же, ее возглавляет действующий мэр, без которого в Хмельницком не принимается ни одно важное решение.

Александра Симчишина, который занимает пост мэра Хмельницкого, без преувеличения можно назвать довольно успешным управленцем. По данным аналитического портала "Слово и Дело", начиная с ноября 2015 глава города дал 181 обещание, 119 из которых выполнено. Это 66%. Провалено всего 19%. Однако какой ценой достигается этот успех?

Ответ на этот вопрос искал оппозиционный журналист Максим Моргун, за что чуть не поплатился своей жизнью и здоровьем.

К этому моменту Симчишин не фигурировал в крупных скандалах. Как отмечают журналисты, у него очень теплые отношения с местными бизнес-элитами. Во-вторых, он всячески поддерживает силовиков – представителями СБУ и экономическим департаментом Нацполиции. Кроме того, Симчишин имеет связи в апелляционном суде.

Поэтому не удивительно, что на многочисленные злоупотребления мэра и его команды просто закрываются глаза.

В-третьих, благодаря финансированию, мэр смог склонить на свою сторону практически все СМИ.

Журналисты нашли доказательства в каких делах замешан Симчишин:

Коррупционные схемы своим ФЛП при освоении средств на Новую украинскую школу.

Такие же механизмы были применены при обустройстве городского пляжа (изготовление зонтов, кабинок, строительство туалета)

"Продажа" решений департамента архитектуры (бизнес на земельных участках очень прибыльный). Все знают, кто является "смотрящим" от мэра – это член земельной комиссии Виталий Диденко.

Схемы с застройщиками. Общественным организациям, которые якобы работают с людьми с инвалидностью, выделяют бесплатные земельные участки без конкурса и арендной платы.

Чиновники-побратимы Симчишина по партии "Свобода" получают "жирные" заказы на субподрядные работы в сфере ЖКХ. Они даже подмяли под себя заказ на поставку питания в школах, детских садов и больниц.

В заключение в материале отмечается, что все эти злоупотребления стали возможны из-за того, что вся власть в городе принадлежит одному клану, который возглавляет действующий мэр. Да и "команду" он подобрал большую, в которой каждый преследует собственные интересы и держаться за нагретый место любой ценой.