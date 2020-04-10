В Хмельницкой области от коронавируса умерла сотрудница больницы
В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с коронавирусом, умерла сотрудница больницы.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook вечером в пятницу, 10 апреля.
"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", – сказано в сообщении.
Установлен круг контактных лиц, решается вопрос о проведении ПЦР-исследования.
При этом в пятницу также стало известно о двух пациентах, которые вылечились: врач и девушка, у которой первой в области обнаружили инфекцию.
Всего состоянием на утро 10 апреля в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев COVID-19.
Как писал OBOZREVATEL, в мире COVID-19 заболели более 1,6 млн человек. В Украине количество инфицированных уже перешло отметку в две тысячи.