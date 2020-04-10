В Хмельницкой области от коронавируса умерла сотрудница больницы

В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с коронавирусом, умерла сотрудница больницы.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook вечером в пятницу, 10 апреля.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", – сказано в сообщении.

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Установлен круг контактных лиц, решается вопрос о проведении ПЦР-исследования.

При этом в пятницу также стало известно о двух пациентах, которые вылечились: врач и девушка, у которой первой в области обнаружили инфекцию.

Всего состоянием на утро 10 апреля в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, в мире COVID-19 заболели более 1,6 млн человек. В Украине количество инфицированных уже перешло отметку в две тысячи.