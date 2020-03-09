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9 марта • обновлено в 14:50
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В Херсонской ОГА устроили эротические танцы к 8 Марта: главный герой обиделся. Видео

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В Херсонской областной государственной администрации отпраздновали 8 Марта эротическими танцами. Чиновников развлекала группа "Степ" и девушка в откровенном платье и рваных капроновых колготках.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале журналиста "Мост" Сергея Нитенко. Как видно на ролике, вызывающее выступление пришлось по душе присутствующим в зале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В Херсонской ОГА на 8 Марта устроили эротические танцы

В Херсонской ОГА на 8 Марта устроили эротические танцы

Коллаж

По информации издания, концерт посетили заместители главы ОГА Сергей Козырь, Светлана Чепига, Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Самого руководителя области в зале не было. От облсовета присутствовала депутат Татьяна Гасаненко.

Видео вызвало бурную реакцию среди украинцев, однако фронтмен группы "Степ" считает, что ничего необычного не произошло.

"ОГА – это же не церковь! Или там не люди?" – написал он в Facebook.

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Автор
Майя Лисовская
Тема
8 Марта
Место
Украина Херсон
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