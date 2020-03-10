Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев отреагировал на скандал с эротическими танцами в здании ОГА на праздновании 8 марта и уволил несколько сотрудников.

Своей позицией он поделился в телефонном режиме в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это действительно состоялось в помещении заседания сессии Херсонского областного совета. Это состояло из двух частей. На официальной части я вручил благодарности, награды для работников аппарата областной государственной администрации. На неофициальной части меня действительно не было, я был по рабочим делам. Если бы я был, я бы обязательно остановил это", – возмутился Гусев.

В Херсонской ОГА поплатились за секс-скандал с 8 марта

Он также отметил, что выступление было аморальным и унизительным для женщин, а также абсолютно неуместным в здании областной государственной администрации.

В Херсонской ОГА провели служебное расследование в отношении лиц, которые занимались организацией праздника. Как уточнил "Мій Херсон", после проверки должностей лишились руководитель аппарата Владимир Клюцевский, заместитель главы Светлана Чепига и начальник управления культуры области Михаил Линецкий.

Свое решение Гусев объявил на селекторном совещании 10 марта.

"Планировалось, что служебное расследование будет проходить в течение 10 дней, но было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных в этом "праздновании" Международного женского дня. Поэтому я принял ряд кадровых решений. С сегодняшнего дня уволен руководитель аппарата Владимир Клюцевский, с сегодняшнего дня в нашей команде не работает заместитель главы ОГА Светлана Чепига ее увольнение будет согласовано с Офисом президента Украины. Также отстраняется все руководство управления молодежи и спорта. Кадровые решения по руководству я приму до конца недели. Клюцевський, Чепига, Линецький, прошу покинуть наш зал", – резко заявил Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный таможенник Украины Максим Нефьодов был замечен в элитном киевском клубе Queen, где он участвовал в эротическом шоу.

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