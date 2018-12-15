Еще один регион Украины отказался от русского языка

Херсонский областной совет окончательно лишил русский язык статуса регионального на территории области.

Такое решение было принято на заседании в пятницу, 14 декабря, информирует пресс-служба областного совета. Его поддержали 46 из 64 депутатов.

При этом в самом Херсоне депутаты городского совета отменили решение своих предшественников о предоставлении русскому языку статуса регионального еще 19 октября.

Русский язык получил в Херсоне статус регионального 21 августа 2012 года в рамках реализации закона "Об основах государственной языковой политики", также известного как "закон Колесниченко-Кивалова". Чуть раньше аналогичное решение принял областной совет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Харьковский областной совет также отменил решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В свою очередь в конце октября депутаты Житомирского областного совета поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.