В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли город и два села
В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин три населенные пункта.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Херсонской областной государственной администрации в Facebook.
В субботу, 9 мая, были установлены блокпосты на въездах в город Каховка, село Андреевка (Скадовский район) и село Гладковка (Голопристанский район).
Водителям и пассажирам при въезде/выезде будет необходимо пройти температурный скрининг и пояснить цель своей поездки патрульным.
Ограничительные меры продлятся три дня, до 6:00 вторника, 12 мая.
Всего в Херсонской области состоянием на утро 9 мая зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусом.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине три новые региона стали лидерами по заражению COVID-19: помимо Киева и Черновицкой области под ударом резко оказалась Харьковская область.