В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли город и два села

Кирилл Лютый Общество 17:55, 9.05.2020

В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин три населенные пункта.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Херсонской областной государственной администрации в Facebook.

В субботу, 9 мая, были установлены блокпосты на въездах в город Каховка, село Андреевка (Скадовский район) и село Гладковка (Голопристанский район).

Водителям и пассажирам при въезде/выезде будет необходимо пройти температурный скрининг и пояснить цель своей поездки патрульным.

Ограничительные меры продлятся три дня, до 6:00 вторника, 12 мая.

Всего в Херсонской области состоянием на утро 9 мая зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Украине. Иллюстрация
DW

Как писал OBOZREVATEL, в Украине три новые региона стали лидерами по заражению COVID-19: помимо Киева и Черновицкой области под ударом резко оказалась Харьковская область.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Умерли оба, спасти не успели: в Кропивницком два брата-врача заразились Covid-19

Евакуація-200: майбутній фільм про справжніх героїв України

"Не тебе решать, что писать украинцам": чемпион мощно ответил Усику

Агрессия РФ против Украины длится дольше Второй мировой: МИД озвучил данные по погибшим

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года