В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли город и два села

В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин три населенные пункта.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Херсонской областной государственной администрации в Facebook.

В субботу, 9 мая, были установлены блокпосты на въездах в город Каховка, село Андреевка (Скадовский район) и село Гладковка (Голопристанский район).

Водителям и пассажирам при въезде/выезде будет необходимо пройти температурный скрининг и пояснить цель своей поездки патрульным.

Ограничительные меры продлятся три дня, до 6:00 вторника, 12 мая.

Всего в Херсонской области состоянием на утро 9 мая зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусом.

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