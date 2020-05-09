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9 мая • обновлено в 18:02
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В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли город и два села

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В Херсонской области из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин три населенные пункта.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Херсонской областной государственной администрации в Facebook.

В субботу, 9 мая, были установлены блокпосты на въездах в город Каховка, село Андреевка (Скадовский район) и село Гладковка (Голопристанский район).

Водителям и пассажирам при въезде/выезде будет необходимо пройти температурный скрининг и пояснить цель своей поездки патрульным.

Ограничительные меры продлятся три дня, до 6:00 вторника, 12 мая.

Всего в Херсонской области состоянием на утро 9 мая зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусом.

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DW

Как писал OBOZREVATEL, в Украине три новые региона стали лидерами по заражению COVID-19: помимо Киева и Черновицкой области под ударом резко оказалась Харьковская область.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Херсон
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