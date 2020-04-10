В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

Юрий Сергиенко Общество 21:36, 10.04.2020 Обновлено: 21:38, 10.04.2020

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывшие из оккупированного Россией Крыма.

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Теперь им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, заявил 10 апреля на брифинге глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передают "Крым.Реалии".

"Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", – отметил он.

По состоянию на 10 апреля, составлено 28 административных протоколов (2 в Чаплинке и 26 в Каланчаке), уточнили в полиции Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ "Каланчак", сбежали из обсервации.

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