В Херсоне заявили о победе над коронавирусом: выздоровели все больные

В Херсоне состоянием на утро 9 июня не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как информирует пресс-служба городского совета, последний случай инфицирования был зафиксирован 4 июня.

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области с 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя", – отмечено в сообщении.

COVID-19 в Украине

С начала эпидемии на Херсонщине было обнаружено 179 случаев заражения вирусом, три из них были летальные.

Отметим, что по состоянию на утро 9 июня в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки – 394.

Всего в мире заразилось более 7,2 млн человек. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 107 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 5 до 8 июня выросло количество регионов, в которых из-за плохих показателей по заболеваемости COVID-19 нельзя смягчать карантин.