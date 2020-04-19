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19 апреля • обновлено в 16:04
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В Херсоне в соборе устроили массовое богослужение во главе с возможным заказчиком убийства Гандзюк

2.4т
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Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в причастности к убийству Екатерины Гадзюк, в ночь на 19 апреля посетил местный храм вопреки всеобщему карантину.

Как пишет местное издание Мост, все происходило в Свято-духовском кафедральном соборе Херсона, где священники Украинской православной церкви Московского патриараха проводили Пасхальное богослужение.

В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали все свои обряды, при чем, не запрещали прихожанам собираться толпой как возле храма, так и внутри. Полиции в радиусе собора не было, зато журналисты увидели автомобиль Мангера, а также нескольких его охранников.

Верующие у входа в храм

Верующие у входа в храм

Мост

Автомобиль Мангера

Автомобиль Мангера

Мост

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру (на Донетчине) Украинской православной церкви Московского патриархата 18-19 апреля пришли десятки верующих без масок и иных средств для защиты от коронавируса. В полиции уже возбудили уголовное дело.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пасха
Место
Украина
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