В Херсоне среди ночи клали асфальт к приезду Зеленского. Видео

В Херсоне рабочие 19 августа, накануне приезда в город президента Украины Владимира Зеленского, среди ночи клали асфальт.

Соответствующие видео опубликовали на сайте местного издания "Мост". В частности, дорожные работы велись на парковке возле здания "Укрпочты" на Бериславском шоссе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что первым делом техника укатывала в асфальт площадку, на которой Зеленский должен вручить семь новых машин почтальонам.

По свидетельствам очевидцев, работы начались около 22:00 и закончились очень быстро, буквально за пару часов.

Напомним, 19 августа Зеленский совершил визит в Запорожье. После рабочих встреч он посетил заповедник "Хортица", где казаки испытали его на храбрость опасным трюком.

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