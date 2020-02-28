В Херсоне дети зверски избили одноклассника на камеру. Жестокое видео 18+

Мама одного из учеников Херсонской школы №41 в сети пожаловалась на то, что ее сына жестоко бьют одноклассники.

Об этом она сообщила на странице "Информатор Херсон" в Facebook, добавив соответствующее видео. Женщина отметила, что такие инциденты в школе происходят постоянно. Не смотря на это, классный руководитель упорно пытается закрывать на это глаза.

"Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает он издевательств одноклассников. В школе никакого контроля и никакой безопасности со стороны учителей. Они боятся за свою "шкуру" и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей", – говорится в посте.

Скриншот

На видеозаписи видно, как сначала к мальчику подходит девочка и бьет его ногой. После этого подключаются и другие дети, в классе происходит толкотня. Этого же мальчика бьют в живот, он падает и начинает плакать. При этом все это сопровождается бранью. Отметим, что дети снимают побои друг друга на камеры телефонов.

По данному факту работники ювенальной полиции области проводят проверку.

Как сообщил начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько, в настоящее время создана комиссия по противодействию буллингу, в состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства изложенных в Интернете фактов. Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинга, родители, а также, возможно, и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В полиции напомнили, что за травлю участника образовательного процесса предусмотрена ответственность согласно ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине отец школьника избил невиновного учителя.

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