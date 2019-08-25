В Херсоне чихуахуа спасла хозяина от самоубийства: все подробности

В Херсоне чихуахуа спасла от смерти своего 37-летнего хозяина, который пытался покончить с собой.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице Карбышева из-за ссоры мужчины с супругой. Об этом сообщает местный сайт "Херсонцы".
Когда его жена ушла спать, он в два часа ночи совершил попытку повеситься на балконе. Тогда крошечная собака разбудила хозяйку и привлекла ее внимание к балкону.
В Херсоне чихуахуа спасла хозяина от самоубийства
pixabay.com
Женщина обнаружила своего супруга в петле и оказала ему помощь. На место прибыла "скорая", пострадавшего госпитализировали.
По словам врачей, мужчину спасли в последний момент, он почти задохнулся.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина с собакой устроил стрельбу на улице. Точная причина конфликта неизвестна, но предполагается, что он повздорил с компанией.
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