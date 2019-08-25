В Херсоне чихуахуа спасла хозяина от самоубийства: все подробности

В Херсоне чихуахуа спасла от смерти своего 37-летнего хозяина, который пытался покончить с собой.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Карбышева из-за ссоры мужчины с супругой. Об этом сообщает местный сайт "Херсонцы".

Когда его жена ушла спать, он в два часа ночи совершил попытку повеситься на балконе. Тогда крошечная собака разбудила хозяйку и привлекла ее внимание к балкону.

В Херсоне чихуахуа спасла хозяина от самоубийства pixabay.com

Новости Помощник священника застрелил собаку на глазах у детей в Днепре

Женщина обнаружила своего супруга в петле и оказала ему помощь. На место прибыла "скорая", пострадавшего госпитализировали.

По словам врачей, мужчину спасли в последний момент, он почти задохнулся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина с собакой устроил стрельбу на улице. Точная причина конфликта неизвестна, но предполагается, что он повздорил с компанией.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!