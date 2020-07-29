В Харькове во время родов при странных обстоятельствах погиб ребенок: мать обвинила врачей

Врачей Харьковского городского родильного дома №1 обвинили в смерти ребенка при родах.

Трагедия произошла еще 24 сентября 2019 года, однако расследование так и не завершилось, сообщается в материале ТСН.

Роженица, жительница Харькова Елена А., рассказала, что медики надавили ей на живот, из-за чего порвалась плацента и ее сын мгновенно погиб.

Сама беременность протекала хорошо. Рожать Елена уехала около 23:00 23 сентября, у нее определили слабую родовую деятельность и начали стимулировать.

"Врач пришла только в 4 утра. Собирает акушерку, еще несколько человек в родзале, полное раскрытие: "Тужься!" Все это время измерения датчиком КТГ были в норме. Фраза врача: "Не вставился в таз". Говорит акушерке давить на живот (при встречах я поднимала этот вопрос, ответом было: "У нас не давят"). Зовут подмогу, и две тети, с приличным весом, а я миниатюрная, наваливаются на живот, опираясь на стену", – рассказала Елена.

После этого женщине стало плохо, она почувствовала резкую жгучую боль поперек живота, две сильнейшие конвульсии ребенка и тишину.

"Меряют КТГ – пульс ребенка 90 и ниже, ниже, и все. Меня начало трясти, начинаю терять сознание. Как оказалось, это был геморрагический шок, акушерки давлением оторвали плаценту, возникло кровотечение, малыш погиб за секунды. Врач еще держала во мне руки, а малыш погиб. Я едва смогла показать, что больно и где, но врач в то время спорила с мужем, что не нужно делать кесарево сечение, как он просил, что их за это ругают. И все эти 20 минут мой малыш уже плавал в моей крови с оторванной плацентой", – сказала Елена.

Ее состояние после родов было тяжелым, мертвого ребенка доставали с помощью кесарева сечения.

"Я здоровая женщина, была... Вторая беременность проходила легко, без единой жалобы. Все анализы и УЗИ в норме. Кровоток, плацента – норма. Доношен и здоров малыш. Договоренность с врачом, осмотры, консультации. В женский консультации врач благословила на естественные роды", – рассказала Елена.

В 1-м роддоме Харькова в свою очередь назвали учреждение одним из лучших в городе.

"У нас все случаи расследуются. За долгие годы нашей работы у нас не было таких случаев, когда комиссия установила, что врач выполнял свою работу неправильно", – заявили в приемной роддома №1.

Елена также обвинила следователя в затягивании дела, а врачей – в манипуляциях. Как рассказала она, после роддома в ее медицинской карточке появились не ее анализы.

"У меня в истории родов данные ЭКГ появились не мои, анализы глюкозы, другие анализы. Можно сказать, совсем новая медицинская карточка стала на 88 страниц. Следователь не провел экспертизу этих документов. Врачей до сих пор никто не опросил. Дело стоит на месте", – пожаловалась женщина.

Она утверждает, что следователь перестал отвечать на ее звонки, а эксперты судебно-медицинской экспертизы заверили, что уже бы давно сделали все необходимое, но следователь не отвечает на их запросы.

Сам следователь говорит, что дело сейчас находится на комиссионной экспертизе.

"Тормозят бюрократические процедуры. На запросы и их обработку требуется время. Врачей и акушерок не допрашивали, потому что еще нет заключения экспертизы. Для того, чтобы понять степень их вины и правильно задавать им вопросы, у нас должно быть на руках заключение", – прокомментировал следователь по этому делу Сергей Топорков.

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