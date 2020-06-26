В Харьковской облбольнице коллапс из-за COVID-19: медсестры падают с ног, больные лежат в коридоре

Харьковская областная инфекционная клиническая больница столкнулась с трудностями из-за большого наплыва больных коронавирусом.

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Загруженность койкомест там составляет 100%, а медиков катастрофически не хватает. Об этом пишет Telegram-канал "Харьков 1654", ссылаясь на слова волонтера Натальи Поповой.

Отмечается, что отделение интенсивной терапии медучреждения переполнено больными. В палатах лежат 12 пациентов с COVID-19. При этом пришлось доставить 13-ю кровать – в коридоре возле реанимации, чтобы больной был под присмотром врачей.

"Медиков по-прежнему в обрез. Несмотря на планы открыть 2-е реанимационное отделение и провести дополнительную кислородную трассу. Пока это невозможно... из-за нехватки персонала. Трассу кинут, а медиков для бригад нет. Благо завтра ждут концентраторы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что состояние всех 13-ти пациентов с положительным ПЛР-тестами COVID-19, не позволяет их перевести в "чернобыльскую" больницу (Харьковский областной диспансер радиационной защиты).

"Впереди ночь и они сражаются. Мы продолжаем поиск медиков!" – цитируют в сообщении волонтера.

В больнице не хватает мест для больных COVID-19 (Telegram-канал "Харьков 1654")

Со своей стороны заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов добавил, что 12 пациентов в облбольнице подключены к аппаратам ИВЛ. При этом медсестры буквально падают с ног.

"Это на две больницы и на две медицинские сестры. Понятно, что переводить из реанимации никого. Ночь впереди. Решили сделать тринадцатое место с кислородным концентратором и машиной для CPAP – терапии, ведь свободных кислородных кранов уже нет. Медсестры почти плачут: "Нас только две, как мы будем работать, ведь по штату можем лечить трех, лечим шестерых, а будет еще седьмой, мы падаем с ног!" – написал он в Facebook.

Медик добавил, что впоследствии действительно появился седьмой пациент – старушка в крайне тяжелом состоянии.

"Пока не утро... что нас ждет дальше? Спаси Господи наши души, и души наших пациентов", – подытожил он.

Скриншот сообщения (Telegram-канал "Харьков 1654")

Пост медика (Facebook Vladimir Korsunov)

Как сообщал OBOZREVATEL, с Харьковского областного диспансера радиационной защиты, где разгорелся протест из-за того, что учреждение начало принимать на лечение больных с коронавирусом, уволилось много медработников.