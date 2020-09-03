В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров. Новые фото и видео

Последствия пожаров в Харьковской и Луганской областях.

В Двуричанском районе Харьковской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за лесных пожаров, а на Луганщине открыли уголовное производство.

Решение о ЧС было принято 3 сентября областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил на своей странице в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь уничтожил дома в Харьковской области. Facebook Алексея Кучера

Он пояснил, что это позволит людям, потерявшим жилье, получить компенсацию от государства.

В пожаре сгорели 22 дома в Харьковской области. Facebook Алексея Кучера

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые в результате пожаров потеряли жизнь", – сказано в сообщении.

Последствия пожаров в Харьковской области. Facebook Алексея Кучера

Также глава ОГА добавил, что были уничтожены 22 дома, более 50 человек эвакуировали, 33 остались без жилья.

Facebook Алексея Кучера.

В свою очередь на сайте Офиса генпрокурора сообщается, что открыто уголовное производство из-за пожаров в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганской области.

Последствия пожаров в Луганской области. Facebook Татьяны Погукай

Расследование ведется по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности, которые повлекли пожары и имущественные убытки в особо крупном размере) УК.

Продолжаются пожары в Луганской области. Facebook Татьяны Погукай

По состоянию на 3 сентября в Харьковской области были ликвидированы два очага – в Горобьевке и Гряниковке. При этом продолжается тушение лесного пожара на площади около 100 га. К ликвидации задействованы 395 человек и 61 единица техники.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечены военные и полиция. Facebook Татьяны Погукай

В Луганской области из шести очагов пожара ликвидированы три – возле Барановки, Геевки, а также в Трехизбенском лесничестве. Продолжается тушение пожара в Станично-Луганском районе – между Болотенным и Станицей Луганской.

Руководитель пресс-службы ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай уточнила, что по состоянию на 18:00 продолжалось тушение пожара в районе Трехизбенки.

Последствия пожаров в Луганской области. Facebook Татьяны Погукай

"На месте происшествия работает оперативный штаб и руководители Луганской военно-гражданской администрации, ГУ НП и командующий штаба ООС. Организовываются мероприятия, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома. привлечены военнослужащие, пожарные и полицейские", – написала она на своей странице в Facebook.

Facebook Татьяны Погукай.

К ликвидации привлечены 125 человек и 27 единиц техники.

(Видео – Facebook Татьяны Погукай)

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары. Также огонь полностью уничтожил село Горобьевка.

Также появилось видео, на котором показаны условия проживания эвакуированных на Харьковщине и уничтоженные огнем жилые дома.

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