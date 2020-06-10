В Харьковской областной инфекционной больнице COVID-19 инфицированы более трех десятков врачей. Болеет директор, его заместитель, медсестры, младший персонал. Ежедневно увольняются сотрудники.

Об этом рассказал “Фактам” профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов. Он говорит, что уже месяц больница загружена на 100 процентов.

В Харьковской инфекционке произошел коллапс из-за COVID-19: лечить больных некому сайт ХОДА

"В больнице заболели более трех десятков врачей. Кто-то лечится дома, кто-то лежит в стационаре. Два врача – заведующие пятого и третьего отделений – нуждаются в кислороде. Сейчас им, слава Богу, становится лучше, но коронавирус непредсказуем – часто улучшение бывает лишь временным… Одним словом, пока врачи болеют, лечить пациентов, считайте, некому. В больнице катастрофически не хватает и врачей, и медперсонала", – сказал медик.

В быстром распространении вируса не только в инфекционной, но и в других харьковских больницах врач обвинил руководство области.

"Существует приказ Минздрава, согласно которому для того, чтобы подтвердить у человека COVID-19, ему необходимо сделать два ПЦР-теста. В то же время Харьковский областной департамент здравоохранения дал указание, из которого следовало, что инфекционная больница принимает абсолютно всех пациентов с пневмонией, а потом после всего лишь одного ПЦР-исследования больных распределяют по разным стационарам города. Всего лишь один тест – это нарушение приказа Минздрава. И это действительно привело к быстрому распространению инфекции в других харьковских больницах", – рассказал профессор.

По его словам, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) имеет чувствительность лишь на протяжении первой недели болезни и всего у 75 процентов пациентов. Поэтому точные данные о заражении человека можно получить только после проведения двух тестов.

"Именно поэтому один ПЦР-тест не показывает объективной картины. Но в больнице выполняли указание областного департамента здравоохранения. Это привело к тому, что множество пациентов, которые на самом деле были заражены COVID-19 (но единственный сделанный им ПЦР-тест этого не показал) были переведены в другие больницы, где тут же заразили медиков и пациентов. Пошло массовое инфицирование", – резюмировал врач.

Он рассказал, что очень быстро инфекционная больница переполнилась. В палатах размещали по шесть-семь человек.

"В определенный момент в рассчитанном на шесть коек отделении интенсивной терапии уже было 12 больных, а вместо восьми анестезиологов осталось четыре (четверо заболели). Хотя при таком количестве больных анестезиологов в отделении уже должно было быть 16. Не говоря уже о трех десятках пациентов с COVID-19, которые были не в интенсивной терапии, но нуждались в кислороде, а следовательно их должен был осматривать анестезиолог. Катастрофически не хватало и реаниматологов. Их работу часто приходилось выполнять врачам-инфекционистам, что, конечно же, неправильно", – отметил Корсунов.

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов подтвердил слова своего коллеги о том, что к массовому заражению привели действия областного департамента здравоохранения.

"Я им (областному департаменту. – Авт.) два месяца назад говорил, что к нам не надо направлять больных с подозрением на коронавирус, мы должны принимать только подтвержденные диагнозы. А на наше лечебное учреждение валили всех больных… Я говорил, что нельзя к нам больных этих госпитализировать, потому что мы не можем предоставить больному одно место в палате, чтобы не было заражения от контактного, который с ним находился в палате. Но меня никто не слышал…" – сказал в интервью изданию VGORODE Нартов, общаясь с журналистами через окно больничной палаты.

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