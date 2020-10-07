Харьковскую академию Нацгвардии обвинили в червивых макаронах. Фото

Борис Бондарь Общество 23:00, 7.10.2020 Обновлено: 23:55, 7.10.2020

Журналисты сообщили, что курсанты Харьковской академии Нацгвардии якобы пожаловались им на еду, которой их кормят в части и показали фотографии макаронов с мясом, где есть черви.

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, курсанты попросили, чтобы их "отпускали хоть иногда домой или дали возможность получать еду от родных". По утверждению издания, с 22 марта они находятся на карантине и ни разу не выходили из зоны дислокации, кроме патрулирования территории.

"По словам курсантов, они безвылазно проживают на казарменном положении, но карантинные меры не соблюдаются: проходят массовые построения, занятия на спортплощадке", – написал PavlovskyNews.

В публикации отмечено, что преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения абсолютно спокойно ходят домой и с ними есть постоянный контакт.

"Около тысячи студентов просят, чтобы руководство Нацгвардии пошло на компромиссы со служащими, иначе может начаться даже бунт", – сказано в сообщении.

Студенты пожаловались на питание в части.
Telegram-канал PavlovskyNews
Курсантам якобы дали макароны с червями.
Telegram-канал PavlovskyNews
Несмотря на карантин, проводятся массовые построения.
Telegram-канал PavlovskyNews
Курсанты пожаловались журналистам на питание.
Telegram-канал PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, военным Вооруженных сил Украины выдали сухпайки старого образца, что вызвало возмущение украинцев в соцсетях. На снимках показано, что сухпаек украинского военного состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галетного печенья, пакетиков сахара и чая.

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