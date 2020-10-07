Харьковскую академию Нацгвардии обвинили в червивых макаронах. Фото

Журналисты сообщили, что курсанты Харьковской академии Нацгвардии якобы пожаловались им на еду, которой их кормят в части и показали фотографии макаронов с мясом, где есть черви.

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, курсанты попросили, чтобы их "отпускали хоть иногда домой или дали возможность получать еду от родных". По утверждению издания, с 22 марта они находятся на карантине и ни разу не выходили из зоны дислокации, кроме патрулирования территории.

"По словам курсантов, они безвылазно проживают на казарменном положении, но карантинные меры не соблюдаются: проходят массовые построения, занятия на спортплощадке", – написал PavlovskyNews.

В публикации отмечено, что преподаватели, студенты, офицеры и военнослужащие по контракту из местного подразделения обеспечения абсолютно спокойно ходят домой и с ними есть постоянный контакт.

"Около тысячи студентов просят, чтобы руководство Нацгвардии пошло на компромиссы со служащими, иначе может начаться даже бунт", – сказано в сообщении.

Студенты пожаловались на питание в части. Telegram-канал PavlovskyNews

Курсантам якобы дали макароны с червями. Telegram-канал PavlovskyNews

Несмотря на карантин, проводятся массовые построения. Telegram-канал PavlovskyNews

Курсанты пожаловались журналистам на питание. Telegram-канал PavlovskyNews

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