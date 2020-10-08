В Харьковской академии Нацгвардии ответили на обвинение в червивых макаронах: курсанты питанием довольны

После публикации в украинских СМИ информации о якобы некачественном питании в Харьковской академии Нацгвардии руководство учебного заведения провело проверку и заверило, что курсантов кормят хорошо.

Об этом сообщил отдел коммуникации НА НГУ. Там также прокомментировали содержание курсантов на казарменном положении в течении 8 месяцев.

После обнародования фотографий с макаронами и червяками руководство учебного заведения провело проверку.

"На фото указано блюдо макароны с мясом (гуляш) и пшенная каша. Оперативно проверив документы за последние восемь месяцев, где указаны блюда, которыми питались курсанты, установлено, что курсанты не получали блюда в таком сочетании", – сказано в сообщении.

Кроме того, в академии отметили, что четыре месяца назад была проведена масштабная проверка по анонимным опросам, в том числе и о качестве питания. По ее результатам было дано заключение, что курсанты питанием и рационом довольны.

В сообщении перечислили блюда, которые подавали в столовой 7 и 8 октября.

"К примеру, чем питались курсанты вчера и сегодня – макароны с рыбой, гречневая каша с котлетой, картофельная запеканка с мясом по-домашнему и плов", – отметили в НА НГУ.

Также там пояснили, что максимально заботятся о сохранении жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому решили ограничить увольнения личного состава и 100-процентное проживания курсантов в пункте постоянной дислокации.

Кроме того, в учебном заведении провели встречу личного состава с руководством Национальной гвардии в режиме диалога, где также обсудили темы питания и проживания.

"Курсанты по этому поводу высказали свои пожелания, заместитель командующего в свою очередь отметил, что в Академии работает комиссия и в случае выявления проблемных вопросов они обязательно будут оперативно решены", – сообщили в НА НГУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты сообщили, что курсанты Харьковской академии Нацгвардии якобы пожаловались им на еду, которой их кормят в части и показали фотографии макаронов с мясом, где есть черви.