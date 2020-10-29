В Харьковский облсовет проходят четыре партии – первые результаты выборов

Харьковская областная избирательная комиссия по состоянию на 11:00 29 октября получила 27 из 56 протоколов по выборам депутатов Харьковского облсовета. Данные по 22 из них уже обработаны и внесены в электронную систему.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на слова члена комиссии Ирины Ищенко. Лидирует "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Голоса распределились следующим образом:

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" – 30,1%

"Оппозиционная платформа - За життя" – 24,1%

"Блок Светличной "Вместе!" – 16,5%

"Слуга народа" – 15,0%

"Европейская солидарность" – 4,7%

"Партия Шария" – 2,9%

"За майбутнє" – 2,5%

"Батьківщина" –2,1%

"Наш край" – 1,0%

"Победа Пальчевского" – 0,8%

"Акцент" – 0,4%

По информации комиссии, ориентировочное количество избирателей, принявших участие в голосовании – 325 506. Средний процент недействительных бюллетеней составляет 7%. Из общего количества тех, чьи голоса признаны действительными, на 11:00 29 октября обработано голоса 94 700 избирателей или 31,31%.

Обработаны протоколы по выборам в Харьковский облсовет Безлюдовской, Высочанской, Роганской, Коломакской, Зачепиловской, Сахновщинской, Боровской, Донецкой, Малиновской, Двуречанской, Шевченковской поселковых территориальных избирательных комиссий, Циркуновской, Беляевского, Алексеевской, Наталинской, Ольховатской, Кондрашевской, Куриловской, Петропавловской сельских ТИК и Красноградской, Змиевской, Чугуевской городских ТИК.

Протоколы трех ТИК областная комиссия направила на доработку. Всего облизбирком должен принять протоколы 56 ТВК с мокрыми печатями.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах мэра в Харькове лидирует действующий городской голова Геннадий Кернес (партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков"). Кроме этого, согласно результатам экзитпола, наибольшую поддержку получила партия действующего мэра.