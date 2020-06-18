В Харьковской областной клинической больнице 18 июня было 260 пациентов, несмотря на том, что она рассчитана только на 200.

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Об этом в эфире телеканала "Суспільне-Харків" рассказал анестизиолог-консультант больницы Владимир Корсунов, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что это самая большая цифра за все время эпидемии.

"Я могу сказать, что на утро их (пациентов) было 260. А что сейчас, я не знаю, очень быстро меняется количество. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Такого еще не было", – отметил Корсунов, добавив, что больница рассчитана всего на 200 пациентов.

Он подчеркнул, что сейчас пациентов с коронавирусом принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области и областная инфекционная больница, которая работает на пределе возможностей.

"Я надеюсь, что все-таки будет открыта другая больница, потому что выхода нет. Нельзя сделать из одной больницы... И так из нее уже сделали рукавичку. Она не резиновая, она не может брать пациентов больше, чем может обслужить качественно. Если завтра будет 900 больных, а послезавтра будет тысяча больных... будет как в Италии, необходимо будет говорить: этого мы будем лечить, а для этого места нет", – подытожил Корсунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 июня в Харьковской области было зафиксировано 1 707 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.