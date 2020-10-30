В Харькове закончились койки с кислородом для больных COVID-19

В Харькове больницы массово отказывают в госпитализации больным COVID-19 из-за переполненности. Более того, исключение не делают даже для тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

Об этом, как пишет Vgorode, рассказала жительница города Ольга, у которой опасной болезнью заболела пожилая мать. По словам женщины, ситуация настолько критичная, что на вызов даже не всегда приезжает скорая.

"По результатам КТ в 15 больнице нам прямо там рекомендовали срочную госпитализацию: пневмония, низкая сатурация – 70. Прямо на КТ, в 15-ю больницу, вызывали скорую. Они отказались нас куда-либо везти, сказали: мест нет. Маме нужен кислород. А кислородных мест нет", – пожаловалась харьковчанка.

По ее словам, после этого она с матерью поехала в 17-ю больницу, но там тоже отказали в госпитализации, заявив, что кислородных мест попросту нет. Ольга с больной мамой была вынуждена вернуться домой.

"Вечером вызвали еще одну скорую, и ситуация повторилась. Молодой человек с нами мило пообщался, позвонил – ему сказали "мест нет", и он уехал. На следующий день мы снова вызвали скорую. Настроились решительно, что пойдем до победного конца. Но в больнице просто отказывают в госпитализации... У меня есть документ об отказе", – сказала женщина.

Добиться приезда скорой в итоге удалось только после сдачи теста в частной клинике. Однако на этом проблемы инфицированной пенсионерки не закончились, говорит ее дочь.

"На скорой было ралли "Париж – Дакар"! Мы соревновались с другой скорой: кто первый приедет, тот займет место. Но оказалось, что нам все равно это место не подходило, потому что без кислорода, это была обычная койка. Естественно, нам отказали. Мы уговорили скорую повезти нас в еще одну больницу. Там нам тоже отказали. И в итоге в скорой сказали: больше никуда не повезем, забирайте маму в свой транспорт и езжайте своим ходом – либо домой, либо по другим больницам", – рассказала Ольга.

В конечном итоге ее мама продолжила лечение дома. Нехватку кислорода частично восполнили одолженным концентратором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов рассказал, что в городе из-за большого количества новых больных коронавирусом, в реанимациях не хватает мест, а под больницами выстраиваются очереди из скорых.