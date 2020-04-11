В Харькове за день неожиданно погибли два велосипедиста на дорогах

В субботу, 11 апреля, на улицах Харькова неожиданно один за другим умерли два велосипедиста.

Как сообщает "Объектив", первая трагедия произошла на проспекте Героев Сталинграда около 10 утра. Вторая – на улице Амосова, примерно в 11:40.

Отмечается, что первому из мужчин было 38 лет, а второму – 31. Оба внезапно скончались на месте после того, как им стало плохо. Это было зафиксировано полицией и медиками, которые прибыли на места событий. Причины неожиданных смертей устанавливаются.

На улицах Харькова неожиданно умерли два велосипедиста Telegram Kharkiv Journal

Отмечается также, что в связи с ограниченным движением транспорта, многие харьковчане сели на велосипеды.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 11 апреля в Днепре неожиданно умер человек. Он ехал на велосипеде, но в какой-то момент резко остановился и упал на землю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!