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В Харькове "взлетело" количество зараженных коронавирусом: данные по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,4 т.
В Харькове 'взлетело' количество зараженных коронавирусом

В Харькове "взлетело" количество зараженных коронавирусом. Коллаж

За минувшие сутки, 12 августа, в Украине шесть регионов стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего больных зарегистрировали в Харьковской области – 209. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 209, Львовской – 166, Ивано-Франковской – 138, Черновицкой – 130, Одесской - 114 и городе Киев – 133", – сказал Степанов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине установлен антирекорд по больным COVID-19.

УкраинаКоронавирус
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