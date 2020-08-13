В Харькове "взлетело" количество зараженных коронавирусом: данные по областям

За минувшие сутки, 12 августа, в Украине шесть регионов стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего больных зарегистрировали в Харьковской области – 209. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 209, Львовской – 166, Ивано-Франковской – 138, Черновицкой – 130, Одесской - 114 и городе Киев – 133", – сказал Степанов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине установлен антирекорд по больным COVID-19.