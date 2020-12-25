В Харькове зажгли самую большую автоелку в Украине

Жители Харькова накануне Нового года устроили масштабный флешмоб, выстроив из более тысячи автомобилей гигантскую елку.

Фото и видео процесса подготовки выкладывали Харьковские Telegram-каналы. Организаторы акции "Автоелка-2021" заявили, что флешмоб могут занести в Книгу рекордов Украины.

О своем участии в праздничной акции заявили более 1400 человек.

Автомобили с огоньками Харьков 1654

В прошлом году харьковская елка из 348 автомобилей побила всеукраинский рекорд.

Как сообщил Вечерний Харьков, во время акции на парковке напротив стадиона "Металлист" проводилась съемка с земли и с воздуха. Разрешение на использование квадрокоптеров около стадиона получили. Получено и разрешение горсовета на проведение флешмоба.

А за порядком во время построения елки следили полицейские.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо было приехать на автомобиле и, руководствуясь рекомендациями организаторов, запарковать его в определенном месте.

Участники акции начали собираться с 19:00 Харьков 1654

Организаторы зафиксировали более тысячи автомобилей

Желающие подъезжают к месту сбора Харьков 1654

Зафиксировано 1065 участников Харьков 1654

Автоелку планировали зажечь в 23:00, однако из-за большого количества желающих принять участие во флешмобе торжественный момент откладывался. "Запустить" автоелку удалось уже после полуночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после торжественного открытия в Киеве главной елки Украины пользователи Facebook горячо спорили о том, что якобы украинское новогоднее дерево похоже на елку, что установили в Москве, Россия. В социальных сетях выкладывали фото двух новогодних елок, и увидели в этом "зраду".