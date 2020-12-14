В Харкове вспыхнул пожар в многоэтажке: есть погибшие. Фото

В ночь на понедельник, 14 декабря, в Харькове на ул. Академика Вальтера, 7 произошел пожар в 9-этажном жилом доме.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, спасатели установили место возгорания в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв.м (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате пожара образовалось сильное задымление. Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировали 12 жителей.

Во время тушения огня в горящей квартире пожарные нашли тела двух погибших людей, личности которых устанавливаются.

Пожар в 06:30 был локализован и в 06:57 полностью ликвидирован. К тушению привлекались около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц пожарной техники.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на рынке произошел масштабный пожар.

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В ночь на 13 декабря вспыхнул пожар на Змиевской теплоэлектростанции в Харьковской области.