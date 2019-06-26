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В Харькове вспыхнул новый скандал из-за "проспекта Жукова": все детали

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В Харькове на проспекте Григоренко неизвестные лица ночью взялись заменять таблички с названием улицы на "проспект маршала Жукова".

Об этом говорится в сюжете "UA:Харьков". Так, они появились на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31. Как рассказал местный житель Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.

"Возле дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и уехали. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью?" – подчеркнул он.

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Переименование проспекта Жукова

Переименование проспекта Жукова

Скриншот с видео

На место вызвали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

2 июня в Харькове активисты националистических организаций снесли памятник Жукову.

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Место
УкраинаХарьков
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинец сегодня в мире воспринимается...как...склочный вечно просящий и ноющий
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2 из 3 ответов | показать все
Шапиро Женька
Шапиро Женька
CARGO 100:"с рекламным плакатом на шее "Мою, чищу, собираю и всё за умеренную плату." Как-то загадочно Вы пишете. А россиянин, стало быть наоборот: должен стоять с плакатом "Пачкаю, разрушают и всё бесплатно"?
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0
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"Украинец сегодня в мире воспринимается..." Вы это от лица ООН или воронежцев?
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0
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CARGO 100
CARGO 100
"Вопрос: почему это происходит ночью?" – подчеркнул он. Молодец. Это единственный вопрос? Радуйся, шо Харьков еще не Хурькiв ....
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5
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а вы без скандалов вооще..жить можете????
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6
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"Животные...а вы без скандалов вооще..жить можете????" И что Вам на это родственники ответили?
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