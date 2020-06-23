В Харькове врачи массово начали увольняться из диспансера, где бунтовали против COVID-19

Медики областного диспансера в Харькове уволились, потому что не хотят работать с больными COVID-19

С Харьковского областного диспансера радиационной защиты, где разгорелся протест из-за того, что учреждение начало принимать на лечение больных с коронавирусом, уволилось много медработников.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Теперь там не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила и. о. директора медучреждения Ирина Пирогова.

"Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не пошли так же от напряжения", – отметила она.

По словам Пироговой, часть персонала подала заявления на увольнение именно после того, как стало известно, что диспансер планируют открыть для лечения больных COVID-19. В то же время согласились работать с такими пациентами только 15-16 медиков.

"У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка... Сначала согласились работать почти 70 человек. А сегодня, получается, 15-16 человек", – констатировала и. о. директора диспансера.

Медики не хотят работать в Харьковском областном диспансере

Она отметила, что всего за сутки в медучреждение поступило 12 больных с коронавирусной инфекцией, один из пациентов уже находится в реанимации. Поэтому проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

"Мы всем звоним. Есть предложение интернов брать на работу медсестрами, а еще будет выпуск медицинских сестер медучилища – тоже возможно направлять их на работу, по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", – резюмировала Пирогова.

Со своей стороны в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили, что местный департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере и в настоящее время решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

"Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и. о. его директора департамент в постоянном контакте. Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники, изучают юристы. Также решается вопрос привлечения медиков из других лечебных учреждений для работы с больными COVID-19, которые поступают в диспансер", – пояснили в пресс-службе ХОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове устроили бунт против открытия областного специализированного диспансера радиационной защиты населения для приема инфицированных коронавирусом. Митингующие заблокировали ворота, поскольку считают, что клинику необходимо использовать только для нужд "чернобыльцев".