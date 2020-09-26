В Харькове возложили цветы возле университета Кожедуба
В Харькове в субботу, 26 сентября, возле входа в национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба горожане начали массово возлагать цветы в память о курсантах, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом.
Об этом сообщила "Страна", опубликовав фото происходящего возле учебного заведения.
Также журналисты издания пообщались с местными жителями.
"Среди этих ребят есть сыновья тех, с кем вместе я воевал. К большому сожалению, теперь есть семья, в которой два героя. Для меня, как для рядового гражданина, это большое горе. К сожалению, мы платим большую цену за ненадлежащее отношение к украинскому войску", – сказал харьковчанин Александр.
Кроме того, заместитель начальника Харьковского авиационного университета с морально-психологического обеспечения Вячеслав Лукьяненко сообщил, что были предприняты меры по ограждению всех курсантов от общения с прессой из-за сильного эмоционального потрясения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети распространили список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Всего в катастрофе погибло 26 человек. 25 человек умерли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.