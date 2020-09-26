В Харькове возложили цветы возле университета Кожедуба

В Харькове в субботу, 26 сентября, возле входа в национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба горожане начали массово возлагать цветы в память о курсантах, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом.

Об этом сообщила "Страна", опубликовав фото происходящего возле учебного заведения.

Также журналисты издания пообщались с местными жителями.

"Среди этих ребят есть сыновья тех, с кем вместе я воевал. К большому сожалению, теперь есть семья, в которой два героя. Для меня, как для рядового гражданина, это большое горе. К сожалению, мы платим большую цену за ненадлежащее отношение к украинскому войску", – сказал харьковчанин Александр.

Кроме того, заместитель начальника Харьковского авиационного университета с морально-психологического обеспечения Вячеслав Лукьяненко сообщил, что были предприняты меры по ограждению всех курсантов от общения с прессой из-за сильного эмоционального потрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL: