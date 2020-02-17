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17 февраля • обновлено в 13:13
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В Харькове возле ТЦ нашли бомбу: первые подробности

1.8т
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В Харькове возле ТРЦ "Французский бульвар" нашли в урне взрывное устройство.

Как сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в 1:00 утра 17 февраля.

Подозрительный предмет нашли охранники торгового центра, когда проводили осмотр территории. На место выехали взрывотехники, кинологи и полиция.

В Харькове возле ТЦ нашли бомбу: первые подробности

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"Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено", – сказано в сообщении.

Представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко подтвердил, что взрывчатка была создана на основе гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL в Одессе в полицию поступило сообщение, что в салоне эротического массажа "Чао Янь" на улице Большой Арнаутской заложена бомба в эквиваленте 1 кг тротила.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Харьков
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