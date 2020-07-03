В Харькове водитель сбил ребенка и бросался на людей: чуть не дошло до самосуда. Фото и видео

В Харькове на улице Студенческой водитель сбил ребенка, после чего убежал. Очевидцы пытались задержать злоумышленника, в ответ он бросался на них с мачете.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС | Харьков". По словам очевидцев, ЧП произошло вечером 2 июля. Возле метро собралось несколько десятков человек: родители провожали детей в спортивный лагерь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Проезжавший мимо автомобиль сбил одного из мальчиков и скрылся с места происшествия. Свидетели утверждают, что водитель пытался прятаться в расположенном рядом кафе.

Telegram "ХС | Харьков"

Telegram "ХС | Харьков"

"Толпа собралась огромная. Складывается впечатление, что если бы не копы, то над водилой устроили бы самосуд", – сказано в публикации.

Водителя задержала полиция, его отвезли проверять на алкоголь. Как рассказали свидетели инцидента, он вел себя агрессивно и когда его пытались задержать активисты, защищался от них с помощью мачете.

Ребенок госпитализирован. По предварительным данным, у него перелом ноги. Официальная информация уточняется.

Telegram "ХС | Харьков"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в районе улицы Танкистов ремонтный поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок. Пострадавший ребенок получил серьезные травмы – перелом верхней челюсти и поломанные зубы.