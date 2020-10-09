В Харькове внедорожник полностью рухнул в яму. Эксклюзивные фото
В Харькове в пятницу, 9 октября, внедорожник Toyota рухнул в вырытую яму.
ДТП произошло на дороге возле моста метро (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Как сообщила читательница Telegram-канала OBOZREVATEL, в районе дороги много вырытых ям, которые ничем не ограждены.
О пострадавших информации нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева автомобиль провалился в яму с горячей водой.
Инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского во время прорыва трубы.