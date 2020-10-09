В Харькове внедорожник полностью рухнул в яму. Эксклюзивные фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
8,8 т.
Автомобиль упал в яму в районе моста метро в Харькове

В Харькове в пятницу, 9 октября, внедорожник Toyota рухнул в вырытую яму.

ДТП произошло на дороге возле моста метро (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

ДТП произошло возле моста метро в Харькове

Как сообщила читательница Telegram-канала OBOZREVATEL, в районе дороги много вырытых ям, которые ничем не ограждены.

Автомобиль в Харькове полностью упал в яму.

О пострадавших информации нет.

Вырытые ямы ничем не ограждены.
Авария произошла возле моста метро в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева автомобиль провалился в яму с горячей водой.

Инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского во время прорыва трубы.

УкраинаДТП