В Харькове внедорожник полностью рухнул в яму. Эксклюзивные фото

В Харькове в пятницу, 9 октября, внедорожник Toyota рухнул в вырытую яму.

ДТП произошло на дороге возле моста метро (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как сообщила читательница Telegram-канала OBOZREVATEL, в районе дороги много вырытых ям, которые ничем не ограждены.

О пострадавших информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева автомобиль провалился в яму с горячей водой.

Инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского во время прорыва трубы.