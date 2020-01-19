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19 января • обновлено в 10:48
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В Харькове нечаянно устроили публичное порно: фото 18+

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В Харькове прямо в мебельном салоне Rimini на станции метро "Научная" девушка устроила фотосессию в обнаженном виде, обеспечив бесплатное шоу для прохожих.

Подтверждающее видео, которое засняли с улицы уже после закрытия магазина, опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что благодаря хорошему освещению и панорамным окнам в здании жители города могли в деталях видеть все позы девушки, которая не стеснялась перед камерой.

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В Харькове нечаянно устроили публичное порно

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

Скриншот из видео

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

Скриншот из видео

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

Скриншот из видео

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

В Харькове нечаянно устроили публичное порно

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на остановке общественного транспорта в Киеве на экране городского справочника запустили порно.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Харьков
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