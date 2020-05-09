В Харькове устроили автопробег к 9 мая: про карантин забыли. Фото

В субботу, 9 мая, в Харькове, несмотря на общенациональный карантин, устроили автопробег ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Фото с площади Конституции опубликовал Телеграм-канал "Харьков 1654".

На снимках видно, что участники автопробега нарушают карантин, не соблюдая мер предосторожности. На людях нет защитных масок и перчаток. К тому они собираются вместе группами.

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Автопробег в Харькове на 9 мая Телеграм-канал "Харьков 1654"

Отметим, что за прошедшие сутки, 8 мая, COVID-19 Харьковской области заразилось 50 человек, всего в регионе – 478 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что возобновить работу метро в городе планируют уже 12 мая, несмотря на карантин из-за распространения COVID-19. Однако потом он передумал и сказал, что метро в его городе заработает только тогда, когда это разрешит Кабинет министров Украины.

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