В Харькове установили палаточный городок против скандальной дороги через "Барабашово": требуют экспертизу

Во время акции протеста 20 июля против строительства скандальной дороги, которая должна пройти через территорию торгового центра "Барабашово", активисты установили несколько палаток.

Активисты отметили, что не уберут палатки до тех пор, пока не будут соблюдены все нормы, предписанные действующим законодательством, передает "kh.depo.ua".

Среди основных требований активистов: проведение общественных слушаний, проведение экологической экспертизы. Также активисты настаивают, что необходима экспертиза урбанистов, поскольку, уверены протестующие, данная дорога не решит транспортную проблему в Харькове, а наоборот: приведет к настоящему транспортному коллапсу.

Более 100 человек вышли на место начала строительства дороги. В руках, протестующих плакаты "Стоп дорога!". К 10 часам митингующие установили две палатки и направили своих представителей в городской совет с коллективным обращением, в котором были изложены их требования. Однако уже к 11 часам "сотрудники Нацполиции попытались оказать давление на активистов палаточного городка": они требовали документы, заявляли, что люди не имеют права здесь находится, пытались взять письменные объяснения с участников акции. Лишь после прибытия на место правозащитников и журналистов всеукраинских телеканалов, сотрудники полиции оставили палаточный городок, так и не пояснив своих требований.

После обращения журналистов в пресс-службу Главного управления Нацполиции в Харьковской области, на официальном сайте управлении появилось лаконичное "полиция обеспечивает правопорядок во время проведения акции возле станции метро "Киевская". "Однако о претензиях в адрес активистов палаточного городка в данном сообщении нет ни слова", - отметили участники акции протеста.

Одновременно с этим на территории торгового центра продолжается возведение баррикад, которые должны остановить строителей и их технику. Предприниматели говорят, готовы действовать максимально решительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, еще в начале года в социальных сетях было опубликовано экспертное заключение одного из ведущих специалистов в Украине в сфере дорожного строительства. Согласно этому заключению, дорога приведет к настоящему транспортному коллапсу. Также, по мнению специалиста, в проекте дороги был ряд существенных недоработок, что, фактически, полностью обесценивало проект. Эксперт предлагал рассмотреть альтернативные варианты решения проблемы. Однако реакции городских властей на это не последовало. Во-вторых, харьковчан возмутила "подковерная" подготовка к строительству: проекта, по сути, никто не видел, общественного обсуждения не было.