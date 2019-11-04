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4 ноября • обновлено в 23:15
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В Харькове решили почтить генерала КГБ: активисты устроили бунт

2.3т Читать материал на украинском

В Харькове на центральной площади Свободы установили мемориальную доску генералу КГБ Юрию Шрамко, что вызвало волну протеста среди активистов.

Такой чести он удостоился как Почетный гражданин города и области, сообщается на сайте Харьковского областного совета.

Табличку советскому деятелю, несмотря на декоммунизацию, установили на доме, в котором тот жил с 2001 по 2009 года.

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В Харькове устроили бунт из-за мемориальной доски генералу КГБ

В Харькове устроили бунт из-за мемориальной доски генералу КГБ

Гордон

В Харькове установили мемориальную доску генералу КГБ Шрамку

В Харькове установили мемориальную доску генералу КГБ Шрамку

oblrada.kharkov.ua

Активисты общественной организации "Світанок" заявили, что Шрамко причастен к репрессиям. Они пообещали снести мемориальную доску.

"Именно под председательством Шрамко, в 1981 году, в Харькове были арестованы и приговорены к семи годам лагерей правозащитник Генрих Алтунян, врач-психиатр Анатолий Корягин, историк Евгений Анцупов. Именно "под крыло" к Шрамко, под гласный надзор КГБ был сослан в 1983 году в пос. Безлюдовка Харьковской области поэт Степан Сапеляк, который отбыл пять лет в лагерях и тюрьмах и три года ссылки на Колыме. Обещаем, что долго она там висеть не будет. Гебня, можете уже дежурить", – сказано в сообщении организации в Facebook.

Юрий Шрамко (1930-2019) – член КПСС с 1955 года. В 1963 году начал карьеру в органах госбезопасности на должности начотдела КГБ при совете министров УСР. В разное время возглавлял КГБ в Киевской и Харьковской областях.

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Тема
Декоммунизация в Украине
Место
Украина Харьков
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Червоний Данило
Червоний Данило
бля какой же кернес дол-боеб! Одесса благополучно уничтожает всю эту красную мразь, а Харьков наоборот воздвигает им памятники! пиз-дец какой то! походу нужно помочь Харькову как когда то ультрас нам помогли в Одессе!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ ВОНЮЧИЕ!!! :-)))) Композитор Прокофьев - лауреат ЛЕНИНСКОЙ и ШЕСТИ(!) СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ! :-))) Вы его тоже "декоммунизируете", убогие? :-)))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Что там мемориальная доска! Они неверное и песни москальские поют... Куда смотрят активисты?
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Рейт Адам
Рейт Адам
Лазарев Ярослав, кто,,они ,?
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