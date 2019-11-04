В Харькове решили почтить генерала КГБ: активисты устроили бунт

В Харькове на центральной площади Свободы установили мемориальную доску генералу КГБ Юрию Шрамко, что вызвало волну протеста среди активистов.

Такой чести он удостоился как Почетный гражданин города и области, сообщается на сайте Харьковского областного совета.

Табличку советскому деятелю, несмотря на декоммунизацию, установили на доме, в котором тот жил с 2001 по 2009 года.

В Харькове устроили бунт из-за мемориальной доски генералу КГБ Гордон

В Харькове установили мемориальную доску генералу КГБ Шрамку oblrada.kharkov.ua

Активисты общественной организации "Світанок" заявили, что Шрамко причастен к репрессиям. Они пообещали снести мемориальную доску.

"Именно под председательством Шрамко, в 1981 году, в Харькове были арестованы и приговорены к семи годам лагерей правозащитник Генрих Алтунян, врач-психиатр Анатолий Корягин, историк Евгений Анцупов. Именно "под крыло" к Шрамко, под гласный надзор КГБ был сослан в 1983 году в пос. Безлюдовка Харьковской области поэт Степан Сапеляк, который отбыл пять лет в лагерях и тюрьмах и три года ссылки на Колыме. Обещаем, что долго она там висеть не будет. Гебня, можете уже дежурить", – сказано в сообщении организации в Facebook.

Юрий Шрамко (1930-2019) – член КПСС с 1955 года. В 1963 году начал карьеру в органах госбезопасности на должности начотдела КГБ при совете министров УСР. В разное время возглавлял КГБ в Киевской и Харьковской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

В России возмутились, что активисты свалили постамент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должен был решаться жителями города в мирных дискуссиях при участии мэра в роли арбитра.

11 июля памятник восстановили.

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