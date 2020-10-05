В Харькове умер участник марафона

Мирослав Семенюк Общество 10:28, 5.10.2020 Обновлено: 11:40, 5.10.2020

В Харькове умер участник международного марафона Евгений Колеров.

Как сообщили организаторы соревнований в Facebook, на дистанции 21,1 км бегун потерял сознание.

"Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться", – говорится в сообщении.

Умер бегун Евгений Колеров
Facebook Avantazh Kharkiv International Marathon
Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области во время ультрамарафона погибла 32-летняя спортсменка Екатерина Катющева. Она потеряла сознание и получила тепловой удар.

У девушки, которая 8 часов провела в пустыне при температуре под 40 градусов, случился инсульт. Через некоторое время бегунья умерла в больнице.

Подробнее о ЧП читайте в материале OBOZREVATEL.

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