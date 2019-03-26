В Харькове умер известный украинский политолог

25 марта в Харькове в возрасте 66 лет умер известный украинский политолог Валерий Дудко.

О смерти мужчины в Facebook сообщила его коллега, преподаватель университета Галина Куц, добавив, что умерший много лет страдал от сахарного диабета.

"Отошел в вечность известный харьковский политолог Валерий Дудко – сильная личность и человек с активной проукраинской позицией. Покойтесь с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!" – отметила она.

Отметим, что из-за тяжелой болезни в марте 2017 года Дудко перенес ампутацию ноги. Кроме того, на фоне сахарного диабета у пациента развилась гангрена.

Политолог Валерий Дудко Facebook

Политолог Валерий Дудко Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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