В Харькове украинец жестко наказал автохама из России: опубликовано видео

В Харькове в воскресенье, 22 апреля, посреди дороги подрались украинский и российский водители.

Как пишет Depo.Харьков, инцидент произошел около 13:50 на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.

Авто Hyundai Tucson с с харьковской регистрацией и Mitsubishi Lancer с белгородской регистрацией двигались параллельно в направлении центра Харькова со стороны Пятихаток.

Mitsubishi, за рулем которого была молодая женщина, перед светофором на перекрестке с улицей Академика Проскуры попытался оттеснить Hyundai на полосу встречного движения, однако водитель внедорожника остался в своей полосе.

Затем на светофоре с заднего пассажирского сиденья российского автомобиля выскочил молодой человек и побежал к Hyundai, из которого вышел водитель - мужчина примерно 40 лет.

Вскоре между ними завязалась драка, в ходе которой молодой россиянин получил минимум четыре удара в лицо и быстро успокоился, начав объяснять уже при помощи речи свою точку зрения.

При этом водитель Mitsubishi и пассажирка авто не пытались остановить драку и как-то помочь своему знакомому, а лишь снимали на видео происходящее.

Как писал "Обозреватель", ранее в центре Киева произошла кровавая драка в троллейбусе.