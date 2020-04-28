В Харькове у зараженных врачей после повторного теста "пропал" COVID-19

В Харькове у пяти медиков с COVID-19 после повторного тестирования не обнаружили коронавирус.

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Всего болезнь была диагностирована у 11 сотрудников военного госпиталя. Еще четыре медика ждут результаты повторных анализов, говорится в сюжете ТСН.

Сначала у военных медиков экспресс-тест был отрицательный, но в Харьковской лаборатории их проверили методом ПЦР и обнаружили COVID-19. Но врачи уверяли, что работали с максимальной защитой и потребовали перепроверки анализов. Новый ПЦР-тест, но уже сделанный в Киеве, показал отсутствие вируса.

Тест на COVID-19

На данный момент все девять сотрудников госпиталя находятся в самоизоляции. О причинах ошибки теста не сообщается.

Всего в военном госпитале находится пять пациентов с COVID-19.

"Четыре находятся в инфекционном отделении. Все в отдельных боксах. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. В отделении неотложной помощи оставили пациента, потому что его возраст за 80 лет. Для того, чтобы за ним более тщательно наблюдать", – добавил глава военно-медицинского центра Северного региона Юрий Подолян.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер объяснил, почему в области 53 медика заразились коронавирусом.

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