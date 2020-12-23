В Харькове толпы людей пришли проститься с Кернесом. Фото и видео

В Харькове 23 декабря сотни местных жителей и не только пришли проводить в последний путь городского главу Геннадия Кернеса.

Гроб мэра был перевезен в Харьковский национальный театр оперы и балета. Проститься с чиновником также пришли известные украинские политики, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После отпевания Кернеса в Благовещенском соборе церемония прощания с ним в оперном театре будет длиться до 13:00.

Церемония прощания с Кернесом проходила в Харьковском национальном театре оперы и балета

Харьковчане с цветами и траурными венками шли к этому месту чуть ли не со всех улиц города. Образовалась длинная очередь, которая растянулась на 350 м – от здания театра до памятника Тарасу Шевченко.

На прощание с Кернесом пришло множество людей

Очередь к оперному театру на прощание с Кернесом

Напомним, что Геннадия Кернеса, который умер из-за осложнений от COVID-19, похоронят на центральной аллее местного кладбища №2, рядом с могилами воинов, павших во Второй мировой войне.

Напротив располагается могила известного политика Евгения Кушнарева. Кто он такой и как погиб – читайте в материале OBOZREVATEL.

Харьковчане пришли проводить в последний путь мэра Геннадия Кернеса

Также известно, что хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений для умерших от коронавируса, поскольку на момент смерти он уже вылечился от него.

Кадры с похорон Кернеса

В Харькове проходят похороны Кернеса

В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом

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