В Харькове суд пока отменил результаты выборов в горсовет

Второй апелляционный административный суд Харькова отменил протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в городской совет и обязал продолжить устанавливать результаты.

Таким образом, признанными избранными кандидаты в депутаты уже не являются. Об этом "Украинской правде" сообщил истец, кандидат от "Слуги народа" Алексей Вац.

Изначально Вац обратился в Харьковский окружной административный суд с требованием признать протокол ТИК противоправным, выборы несостоявшимися и назначить повторные. Он обосновал это тем, что ТИК приняла более 100 протоколов от участковых комиссий, которые были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и прочее. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

Затем кандидат в депутаты подал апелляцию. В итоге суд постановил удовлетворить ее частично – отменил только протокол ТИК, но отказался признавать выборы несостоявшимися. Обжалованию решение не подлежит.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в ряде городов пройдет второй тур выборов мэра. Голосование состоится 15, 22 и 29 ноября.