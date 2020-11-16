В Харькове столкнулись легковушки и авто полиции, а бензовоз улетел в кювет. Фото и видео

В Харькове 16 ноября около 19:00 на кольцевой дороге произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщает "Суспільне", одним из участников аварии стал бензовоз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). По данным Telegram-канала "Труха", инцидент произошел возле поворота на первое городское кладбище. Обошлось без пострадавших.

В ДТП повреждены всего пять автомобилей. "Суспільне"

По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки. Пока полиция оформляла ДТП, в их машину врезалось еще одно авто. Также водитель бензовоза попытался объехать место происшествия, но не справился с управлением и слетел в кювет.

Одна из машин врезался в полицейское авто. "Суспільне"

Из цистерны вытекало топливо, а на месте дежурили спасатели и автомобиль со спецоборудованием.

Грузовик с цистерной перевернулся, когда пытался объехать аварию. "Суспільне"

Дорога, за исключением одной полосы, была перекрыта.

Авария произошла на кольцевой дороге. Google Maps

Авария произошла возле поворота на первое городское кладбище. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за ДТП заблокировали движение скоростного трамвая. На линии выехали автобусы, которые тут же оказались забитыми пассажирами.