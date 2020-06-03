В маршрутном такси Харькова произошла ссора между пассажирами, которая закончилась избиением и серьезными травмами.

Инцидент произошел 3 июня на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Гвардейцев-Широнинцев. Один из пассажиров ударился головой и потерял сознание. Об этом сообщается в телеграм-канале "ХС Харьков" (чтобы посмотреть видео 18+, проскролльте новость до конца).

В харьковской маршрутке избили пассажира ХС Харьков/Telegram

"У двоих парней возникла ссора в маршрутке. В результате один из них (в белой футболке) ударил другого, тот вылетел с маршрутки, ударился головой об бордюр и потерял сознание", – сказано в сообщении.

Пассажиры потребовали виновника вызвать скорую и полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевской маршрутке мужчина избил девушку и попытался ограбить. Нападавшего до прибытия полиции задержали очевидцы. Мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.

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