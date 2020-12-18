В Харькове сократили дни траура по Кернесу

В Харькове сократили дни траура в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса – с трех до двух дней 17 и 18 декабря.

Об этом говорится в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17 и 18 декабря 2020 года траур в городе Харькове, руководствуясь ст. 42, 50, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", – сказано в документе.

Согласно распоряжению в дни траура приспустят Государственный Флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также в эти два дня отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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