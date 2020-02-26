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26 февраля • обновлено в 12:15
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В Харькове снова переименовали скандальный проспект Жукова

2.2т
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В Харькове депутаты городского совета повторно переименовали проспект генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Соответствующее решение приняли 26 февраля. За него проголосовали 52, против – восемь депутатов. Об этом сообщает MediaPort.

"К Харьковскому горсовету по инициативе обратился ряд ветеранских организаций города по возвращении названия проспекта именем маршала Жукова, поскольку с ним связаны исторические события, происходившие в Украине во время второй мировой войны. Согласно международным актам, Украина взяла на себя обязательства увековечивать и почтить память участников Второй мировой войны", – поднял вопрос на сессии начальник Отдела по топонимики и охране историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.

В Харькове снова переименовали скандальный проспект Жукова

Он привел результаты общественного обсуждения по возвращению проспекту старого названия и отметил, что за высказалось 11 193 харьковчан, а это 86% от общего количества голосов.

"Прошу поддержать данное решение. Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет с окончания Второй мировой войны. 9 мая – 75-я годовщина с момента подписания капитуляции нацистской Германии, и поэтому я думаю, что это решение будет достаточно подходящим к празднованию этих событий", – высказался Хорошковатый.

Отмечается, что против переименования проспекта с трибуны горсовета выступили несколько внефракционных депутатов, а также представитель "Национального корпуса" в городе Константин Немичев.

Со своей стороны мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет действует по закону и вправе принимать такие решения.

Результаты голосования

Результаты голосования

mediaport.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

  • Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.

  • 20 января городской голова Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Харьков
Тег
Декоммунизация
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
B добавок переименовать еще какие то улицы в улицы имени Судоплатова и Ковпака..
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну не лезьте вы в Харьков, ну ведь доскачитесь и прибавится + республика
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если почти все депутаты "за" и только 8 упоротых "против" - какие проблемы могут быть? Или, как всегда на Украине, меньшинство хочет управлять большинством?
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