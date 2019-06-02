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/Общество

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

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В Харькове 2 июня активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Полиция пыталась разогнать их с применением спецсредств.

В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода"

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

Новости
Кернес против харьковчан: суд принял показательное решение

В воскресенье в Харькове также собралась акция протеста возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Как сообщает МедиаПорт, участники акции скандируют "Позор" тем, кто проходит внутрь дворца. По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".

Участие в акции протеста принимают представители "Нацкорпуса", которые образовали коридор, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка.

В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

mediaport.ua

На съезде во Дворце спорта Геннадий Кернес пообещал, что снесенный памятник советскому маршалу будет восстановлен. Участников акции протеста мэр города назвал "отбросами общества".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. Его предложение вызвало акции протеста в городе.

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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ну быдлы желто-синие. а что гитлеру будете ставить? ведь вы падлы нацисты.
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Лукъянов Сергей
Лукъянов Сергей
До чего ущербный народ . Если они так памятник боятся . то можно представить как они при живом срались.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
В стране с десяток миллионов ноомальных людей, если не больше. Неужели не найдётся пара -другая сотен, которая размажет этот свидомый фашисткий сброд по этому самому памятнику. Вместе с мозгами, переломанными костями и вырванными кадыками? Да ни за что не поверю что украинцы превратились в полных трусов.
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