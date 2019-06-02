В Харькове снесли памятник Жукову: фото и видео

В Харькове 2 июня активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Полиция пыталась разогнать их с применением спецсредств.

В акции принимали участие активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода"

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

В воскресенье в Харькове также собралась акция протеста возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Как сообщает МедиаПорт, участники акции скандируют "Позор" тем, кто проходит внутрь дворца. По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов Партии регионов".

Участие в акции протеста принимают представители "Нацкорпуса", которые образовали коридор, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка.

В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

На съезде во Дворце спорта Геннадий Кернес пообещал, что снесенный памятник советскому маршалу будет восстановлен. Участников акции протеста мэр города назвал "отбросами общества".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. Его предложение вызвало акции протеста в городе.

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