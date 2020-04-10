В Харькове 10 апреля произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого погибли три человека.

Авария произошла на Окружной, которая сейчас перекрыта. Фото и видео с места трагедии опубликованы в телаграм-канале "Подслушано в полиции" (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

"Подслушано в полиции"/Telegram

Отмечается, что столкнулись автомобиль Lanos и машина скорой помощи. Водитель скорой и два пассажира легковушки погибли, вся бригада "скорой" находится в тяжелом состоянии.

"Подслушано в полиции"/Telegram

В медицинском УАЗе ехала психиатрическая спецбригада, расположенная в поселке Карачевка. Уточнятся, что это 12 отделение областного Центра экстренной медицинской помощи, бывшая станция скорой помощи Харьковского района.

"Подслушано в полиции"/Telegram

"Подслушано в полиции"/Telegram

(Видео – "Подслушано в полиции"/Telegram)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на пересечении улиц Академика Павлова и Героев Труда (Московский р-н) произошло ДТП: Skoda Fabia въехала в Tesla Model S. Никто не пострадал, однако электромобиль загорелся.

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