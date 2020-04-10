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11 апреля • обновлено в 00:52
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В Харькове произошло ДТП с участием "скорой": трое погибших. Фото и видео 18+

6.5т
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В Харькове 10 апреля произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого погибли три человека.

Авария произошла на Окружной, которая сейчас перекрыта. Фото и видео с места трагедии опубликованы в телаграм-канале "Подслушано в полиции" (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Медиков выкинуло из "скорой": в Харькове произошло ДТП с тремя жертвами

"Подслушано в полиции"/Telegram

Отмечается, что столкнулись автомобиль Lanos и машина скорой помощи. Водитель скорой и два пассажира легковушки погибли, вся бригада "скорой" находится в тяжелом состоянии.

Медиков выкинуло из "скорой": в Харькове произошло ДТП с тремя жертвами

"Подслушано в полиции"/Telegram

В медицинском УАЗе ехала психиатрическая спецбригада, расположенная в поселке Карачевка. Уточнятся, что это 12 отделение областного Центра экстренной медицинской помощи, бывшая станция скорой помощи Харьковского района.

Медиков выкинуло из "скорой": в Харькове произошло ДТП с тремя жертвами

"Подслушано в полиции"/Telegram

Медиков выкинуло из "скорой": в Харькове произошло ДТП с тремя жертвами

"Подслушано в полиции"/Telegram

(Видео "Подслушано в полиции"/Telegram)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове на пересечении улиц Академика Павлова и Героев Труда (Московский р-н) произошло ДТП: Skoda Fabia въехала в Tesla Model S. Никто не пострадал, однако электромобиль загорелся.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Харьков
Тег
ДТП
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