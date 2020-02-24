В Харькове школьники устроили массовую драку. Видео попало в сеть

В сети появилось видео массовой драки между несовершеннолетними детьми в микрорайоне ХТЗ, который слывет наиболее криминальным в городе.
Как утверждают в пабликах, потасовка произошла 23 февраля между жителями массивов Салтовка и ХТЗ. Ролик опубликован на странице в Facebook "Вартові еспресо" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Так, на кадрах видно, как на стадионе дерутся около десяти подростков. Еще несколько десятков наблюдают за происходящим и снимают происходящее на телефоны.
Драка между школьниками в Харькове
Скриншот с видео
Официальная информация инцидента пока уточняется. При этом в комментариях под видео пользователи соцсети отметили, что в этом нет ничего страшного, мол, они и сами участвовали в подобном размахивании кулаками.
Драка между школьниками в Харькове
Скриншот с видео
Другие подчеркнули, что парни только на камеру такие храбрые, и даже посоветовали им с таким порывом идти на передовую.
Драка между школьниками в Харькове
Скриншот с видео
Драка между школьниками в Харькове
Скриншот с видео
Драка между школьниками в Харькове
Скриншот с видео
Коментарии пользователей
Facebook "Вартові еспресо"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой пострадали полицейские.
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