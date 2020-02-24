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24 февраля • обновлено в 11:29
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В Харькове школьники устроили массовую драку. Видео попало в сеть

3.3т
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В сети появилось видео массовой драки между несовершеннолетними детьми в микрорайоне ХТЗ, который слывет наиболее криминальным в городе.

Как утверждают в пабликах, потасовка произошла 23 февраля между жителями массивов Салтовка и ХТЗ. Ролик опубликован на странице в Facebook "Вартові еспресо" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, как на стадионе дерутся около десяти подростков. Еще несколько десятков наблюдают за происходящим и снимают происходящее на телефоны.

Драка между школьниками в Харькове

Драка между школьниками в Харькове

Скриншот с видео

Официальная информация инцидента пока уточняется. При этом в комментариях под видео пользователи соцсети отметили, что в этом нет ничего страшного, мол, они и сами участвовали в подобном размахивании кулаками.

Драка между школьниками в Харькове

Драка между школьниками в Харькове

Скриншот с видео

Другие подчеркнули, что парни только на камеру такие храбрые, и даже посоветовали им с таким порывом идти на передовую.

Драка между школьниками в Харькове

Драка между школьниками в Харькове

Скриншот с видео

Драка между школьниками в Харькове

Драка между школьниками в Харькове

Скриншот с видео

Драка между школьниками в Харькове

Драка между школьниками в Харькове

Скриншот с видео

Коментарии пользователей

Коментарии пользователей

Facebook "Вартові еспресо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой пострадали полицейские.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина Харьков
Теги
видео Драка
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
скорее всего мелких сепаров отфигачили.
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