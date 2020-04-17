Ученики харьковской школы №26 трогательно поздравили воинов ВСУ с Пасхой и объявили о своей ежегодной благотворительной акции для поддержки защитников, которые несут службу на Донбассе.

Видео с трогательным обращением детей появилось на странице блога "Позывной Колым" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 2014 году в наш дом пришла война. Храбрые и мужественные мужчины и женщины стали на защиту нашей Родины. А мы, ученики 26 школы города Харьков, продолжаем проводить благотворительную акцию "С Пасхой". К сожалению, война продолжается, а значит и продолжается наша акция. И никакая самоизоляция и карантин не помешают нам", – сказал один из школьников.

Школьники поздравили воинов ВСУ с Пасхой Скриншот видео

После этого дети сфотографировались с рисунками и пожеланиями для воинов ВСУ и посвятили им трогательный стих.

Ниже публикуем его полный текст в оригинале.

Живи Україно, живи!

Для сили, для правди, для волі.

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі.

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою.

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

Как сообщал OBOZREVATEL, поскольку многие защитники Украины вынуждены встречать Пасху на передовой, им доставили туда 3 тысячи пасок. Так Героям решили напомнить о доме и поддержать боевой дух.